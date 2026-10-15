Усик готовит два "последних танца": стали известны планы украинца на 2027 год
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик планирует провести два грандиозных поединка в 2027 году.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Ring Magazine Майка Коппинджера.
"Трилогия" с Фьюри и вызов Бенавидеса
По информации авторитетного журналиста, 39-летний украинский чемпион ищет только самые громкие вызовы в мировом боксе.
Среди наиболее реальных вариантов для Усика рассматривают третий поединок против британца Тайсона Фьюри, если тот победит Энтони Джошуа в декабре в Кардиффе. Кроме того, приоритетным вариантом является бой против непобежденного американца Давида Бенавидеса, который планирует подняться в супертяжелый вес.
В то же время предыдущий потенциальный вариант с проведением "последнего танца" против Деонтея Уайлдера в марте 2027 года оказался под угрозой. Переговоры между сторонами зашли в тупик из-за финансовых разногласий и согласования условий контракта.
Свободная охота после отказа от титулов
В конце июня Александр Усик добровольно освободил свои пояса по версиям IBF, WBC и WBA, заявив, что после второго завоевания статуса абсолютного чемпиона больше не нуждается в удержании всех титулов. При этом украинец заверил болельщиков, что не завершает спортивную карьеру и ищет исключительно "большие бои".
Последний на данный момент поединок Усик провел в мае в Египте, где возле пирамид в Гизе победил техническим нокаутом в 11-м раунде известного кикбоксера Рико Верховена.
Ранее Кабаел рассказал, почему так и не получил бой с Усиком.