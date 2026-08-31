"Это марафон, а не спринт": Хргович раскрыл хитрый план, сломавший Итауму

Ошибки Итаумы и тактика Хрговича

Хорватский чемпион признался, что ключом к его победе стал неправильно выбранный темп со стороны соперника. По словам Хрговича, британец истощил себя еще на стартовом отрезке поединка, действуя в манере короткого любительского боя.

"Сейчас мой совет ему – это, конечно, не сдаваться и не терять уверенности в себе. Нельзя боксировать в любительской манере, это 12-раундовый бой. Нужно правильно распределять силы. Это марафон, а не спринт. С первого раунда я видел, что он тяжело дышит, потому что выбрасывал слишком много ударов. Я знал, что должен выстоять и держаться", – отметил Хргович.

Переломный момент и финал поединка

Хорватский тяжеловес раскрыл, что переломить ход противостояния, в котором он проигрывал по очкам, удалось в конце восьмого отрезка. Именно тогда Филипп почувствовал, что соперник окончательно потерял силу и получил повреждение.

"Впервые я почувствовал, что потряс его в конце восьмого раунда. Понял, что это мой шанс, и с самого начала девятого знал, что должен пойти на него и добить", - добавил хорват.

В девятом раунде рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

Хргович также посоветовал Итауми провести несколько более легких поединков для восстановления уверенности и усвоения этих уроков.