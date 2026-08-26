Триумф в Виннице: украинские бойцы завоевали 7 чемпионских поясов на турнире Artan Fighting Series

Триумф Дмитрия Шелеска и уникальный пояс из Таиланда

Главным событием вечера стало сражение за титул чемпиона мира среди профессионалов в весовой категории до 57 кг. Во взрывном противостоянии украинец Дмитрий Шелесько одолел представителя Таиланда Хаймука Кхао Пхет Си Муэна по итогам 5 раундов.

Шелесько, ранее дважды становившийся чемпионом мира среди любителей и победителем Всемирных игр, получил особую награду: аутентичный чемпионский пояс, изготовленный в Таиланде, передали ему навсегда, хотя обычно бойцам вручают только копии.

Дмитрий Шелесько стал победителем мейн-ивента (Фото: Vlada Kalynka)

"Сейчас еще не осознаю, что я сделал. Наверное, утром придет осознание. У украинской школы Муэй Тай много выдающихся чемпионов - Игорь Любченко, Олег Примачев и многие другие. Я счастлив, что тоже вношу свою долю в историю нашего вида спорта", - поделился эмоциями Шелесько.

В ко-мейн-ивенте за титул чемпиона мира (до 81 кг) украинец Егор Скурихин в упорном бою уступил Кемалю Мухсину из Турции по решению судей.

Быстрые нокауты

Вечер боев начался с зрелищных нокаутов от винницких спортсменов. Так, 18-летний Денис Дихтяр отправил соперника из Таиланда в нокаут ударом коленом уже на 10-й секунде первого раунда.

Святослав Новак также завершил свой поединок во втором раунде точным ударом коленом.

Святослав Новак одержал скорую победу (Фото: Vlada Kalynka)

Результаты титульных поединков

Сразу ряд украинских спортсменов стали чемпионами в своих весовых категориях. Так, Глеб Чабан (до 71 кг, нокаут в 3 раунде) и София Шаройко (до 51 кг, нокаут в 4 раунде) стали чемпионами Украины среди профессионалов.

Никита Куц (до 57 кг, победа в 5 раундах над турецким бойцом) и Амир Акчурин (до 76,5 кг, нокаут в 3-м раунде) стали чемпионами Европы серез профессионалов. Также титулы интерконтинентальных чемпионов получили Карина Голдыш (до 52,15 кг) и Богдан Студнев (до 63,5 кг).

На ужине Муэй Тай разыграли 9 чемпионских поясов (Фото: Vlada Kalynka)

Отдельно следует отметить, что чемпионкой Европы стала представительница Финляндии Эмма Дэвидссон.

Высокая оценка от международных экспертов

Генеральный секретарь Международной федерации Муэй Тай (IFMA) Стефан Фокс высоко оценил организацию турнира.

"Благодарю организаторов за турнир чрезвычайно высокого уровня - с уверенностью могу сказать, что в Европе такого не было уже много лет. Желаю AFS развития, а Украине - победы. Вы каждый день доказываете, что украинцы - сильнейшие воины в мире", - подчеркнул Фокс.

Организацию происшествия отметили международные эксперты (Фото: Vlada Kalynka)

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