Тріумф у Вінниці: українські бійці вибороли 7 чемпіонських поясів на турнірі Artan Fighting Series

Тріумф Дмитра Шелеська та унікальний пояс із Таїланду

Головною подією вечора став бій за титул чемпіона світу серед професіоналів у ваговій категорії до 57 кг. У вибуховому протистоянні українець Дмитро Шелесько здолав представника Таїланду Хаймука Кхао Пхет Сі Муена за підсумками 5 раундів.

Шелесько, який раніше двічі ставав чемпіоном світу серед любителів та переможцем Всесвітніх ігор, отримав особливу нагороду: автентичний чемпіонський пояс, виготовлений у Таїланді, передали йому назавжди, хоча зазвичай бійцям вручають лише копії.

Дмитро Шелесько став переможцем мейн-івенту (Фото: Vlada Kalynka)

"Зараз ще не усвідомлюю, що я зробив. Напевно, зранку прийде усвідомлення. Українська школа Муей Тай має багатьох видатних чемпіонів - Ігор Любченко, Олег Приймачов та багато інших. Я щасливий, що теж вношу свою частку в історію нашого виду спорту", - поділився емоціями Шелесько.

У ко-мейн-івенті за титул чемпіона світу (до 81 кг) українець Єгор Скурихін у запеклому бою поступився Кемалю Мухсіну з Туреччини за рішенням суддів.

Швидкі нокаути

Загалом вечір боїв розпочався з видовищних нокаутів від вінницьких спортсменів. Так, 18-річний Денис Діхтяр відправив суперника з Таїланду в нокаут ударом коліном вже на 10-й секунді першого раунду.

Святослав Новак також завершив свій поєдинок у другому раунді точним ударом коліном.

Святослав Новак здобув швидку перемогу (Фото: Vlada Kalynka)

Результати титульних поєдинків

Одразу низка українських спортсменів стали чемпіонами у своїх вагових категоріях. Так, Гліб Чабан (до 71 кг, нокаут у 3-му раунді) та Софія Шаройко (до 51 кг, нокаут у 4-му раунді) стали чемпіонами України серед професіоналів.

Микита Куц (до 57 кг, перемога за 5 раундів над турецьким бійцем) та Амір Акчурін (до 76,5 кг, нокаут у 3-му раунді) стали чемпіонами Європи серез професіоналів. Також титули інтерконтинентальних чемпіонів здобули Карина Голдиш (до 52,15 кг) та Богдан Студнєв (до 63,5 кг).

На вечері Муей Тай розіграли 9 чемпіонських поясів (Фото: Vlada Kalynka)

Окремо варто зазначити, що чемпіонкою Європи стала представниця Фінляндії Емма Девідссон.

Висока оцінка від міжнародних експертів

Генеральний секретар Міжнародної федерації Муей Тай (IFMA) Стефан Фокс високо оцінив організацію турніру.

"Дякую організаторам за турнір надзвичайно високого рівня - з упевненістю можу сказати, що в Європі такого не було вже багато років. Зичу AFS розвитку, а Україні - перемоги. Ви щодня доводите, що українці - найсильніші воїни у світі", - наголосив Фокс.

Організацію події відзначили міжнародні експерти (Фото: Vlada Kalynka)

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