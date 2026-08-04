Наследие Усика: Итаума и Хргович проведут чемпионское сражение в конце августа

Бой за вакантный пояс и дуэль взглядов

Масштабное противостояние между Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО) и Филиппом Хрговичем (20-1, 15 КО) состоится уже 29 августа 2026 года на знаменитой арене "O2" в Лондоне. Соперники уже провели первую официальную дуэль взглядов.

Титул IBF стал вакантным в июне текущего года, когда украинский чемпион Александр Усик принял решение освободить свои пояса для проведения прощального поединка.

Соглашение с обязательным претендентом

Первым номером рейтинга и официальным претендентом на вакантный пояс IBF оставался кубинский рычаг Франк Санчес. Впрочем, промоутерам удалось добиться компромисса, чтобы организовать бой Итаумы и Хрговича.

"Мы заплатили [Санчесу] немного денег. Сказали: кто бы ни выиграл, ты не останешься в проигрыше и получишь возможность боксировать за титул с победителем", - заявил известный промоутер Фрэнк Уоррен.

Таким образом победитель поединка между Итаумой и Хрговичем в своей первой защите титула будет обязан выйти в ринг против кубинца Санчеса.