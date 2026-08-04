Наследие Усика: Итаума и Хргович проведут чемпионское сражение в конце августа
Международная боксерская федерация (IBF) официально санкционировала чемпионский поединок за вакантный пояс в тяжелом весе, которым ранее владел Александр Усик. За титул будут бороться непобедимый британский проспект Мозес Итаума и опытный хорват Филипп Хргович.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание DAZN Boxing.
Бой за вакантный пояс и дуэль взглядов
Масштабное противостояние между Мозесом Итаумой (14-0, 12 КО) и Филиппом Хрговичем (20-1, 15 КО) состоится уже 29 августа 2026 года на знаменитой арене "O2" в Лондоне. Соперники уже провели первую официальную дуэль взглядов.
Титул IBF стал вакантным в июне текущего года, когда украинский чемпион Александр Усик принял решение освободить свои пояса для проведения прощального поединка.
Соглашение с обязательным претендентом
Первым номером рейтинга и официальным претендентом на вакантный пояс IBF оставался кубинский рычаг Франк Санчес. Впрочем, промоутерам удалось добиться компромисса, чтобы организовать бой Итаумы и Хрговича.
"Мы заплатили [Санчесу] немного денег. Сказали: кто бы ни выиграл, ты не останешься в проигрыше и получишь возможность боксировать за титул с победителем", - заявил известный промоутер Фрэнк Уоррен.
Таким образом победитель поединка между Итаумой и Хрговичем в своей первой защите титула будет обязан выйти в ринг против кубинца Санчеса.
Ранее мы сообщали, что Усик настаивает на поединке против "опасного" Уайлдера в качестве своего "последнего танца" на ринге.