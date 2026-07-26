Скромные суммы: сколько заработали Джошуа и Пренга за бой в Джидде

Призовой фонд боя Джошуа – Пренга

Как сообщает издание, общий призовой фонд поединка между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой составил около 5 миллионов фунтов стерлингов или 6,6 млн долларов.

Это скромная цифра по стандартам Джошуа, хотя она могла бы легко считаться величайшим гонораром в карьере Пренг.

Вместе с тем промоутер британца Эдди Гирн подтвердил, что этот бой связан с его соглашением на бой с Тайсоном Фьюри, который может стать самым большим гонораром в его карьере, в которой было несколько солидных восьмизначных выплат.

Сколько заработали Джошуа и Пренга

Пока официальные данные о гонорарах обоих бойцов не объявлялись. Однако сообщается, что гонорар Джошуа составляет около 4 миллионов фунтов стерлингов (5,3 млн долларов) , а Пренга за это сражение заработал примерно 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 млн долларов).

Сам поединок длился всего два раунда: Джошуа дважды побывал в нокдауне, но перехватил инициативу и завершил бой эффектной комбинацией.