На пути к Фьюри: где и когда смотреть бой Джошуа - Пренга

Тяжелое возвращение Джошуа

Последний бой Энтони провел в декабре 2025 года. Тогда он нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде и заработал большой гонорар. После победы британец отправился в Нигерию в гости к семье.

И именно там он попал в аварию, из-за которой погибли два тренера Энтони. Сам боксер также мог погибнуть - но пересел с места у водителя на место за ним.

На таком фоне ходили слухи, что британец может вообще не вернуться в ринг. И все же перспектива поединка с Тайсоном Фьюри и желание уйти с бокса на высокой ноте, склонили чашу весов - и вот британец возвращается.

В 36 лет Джошуа ушел к команде Александра Усика и перезагрузил себя.

Что известно о сопернике

35-летний албанец на бумаге выглядит как опасный соперник – 20 нокаутов из 20 побед, 196 см роста и нестандартная техника. Если смотреть на соперника под таким углом, он действительно может оставить вызов Джошуа.

Но если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть – показатель в 100% побед нокаутом больше говорит об уровне оппозиции, чем о пушечном ударе Пренг. Достаточно сказать, что самым известным его соперником был гейткипер Джои Давейко.

Так что если Энтони Джошуа выйдет в ринг в оптимальной форме, оппозиции там он для себя вряд ли найдет.

Где смотреть этот бой

Бой состоится вечером 25 июля. Официальным транслятором вечера бокса выступит DAZN. Турнир будут транслировать по системе PPV, стоимость будет составлять 887 грн в Украине, не считая оплаты подписки на сервис. Старт трансляции в 16.00.