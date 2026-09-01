Прощальный поединок: Усик встретится с Уайлдером в 2027 году

Дата, место и детали противостояния

Как сообщил директор команды Усика Сергей Лапин, потенциальный бой планируется провести на территории США в марте 2027-го года.

40-летний Деонтей Уайлдер является бывшим обладателем пояса WBC в хевивейте (2015–2020) и отметился 10 успешными защитами титула. Американский нокаутер известен рекордной серией из 32 побед подряд нокаутом с начала карьеры, хотя в своих последних 10 поединках выходил победителем лишь пять раз.

Предпосылки и состояние в дивизионе

Напомним, в мае во время вечера бокса в египетской Гизе Александр Усик защитил титул WBC в поединке против звезды кикбоксинга Рико Верховена, остановив соперника техническим нокаутом за секунду до финального гонга в 11 раунде.

В конце июня 39-летний украинец отказался от своих чемпионских поясов IBF, WBC и WBA, чтобы предоставить возможность молодым боксерам бороться за титулы.

Также это решение позволило украинской звезде быть свободнее в выборе соперника.