Возвращение короля: где и когда смотреть бой Фьюри - Вах

Благотворительная цель и форма боксеров

Поединок будет благотворительным - все средства, собранные во время боксерского вечера, будут направлены на поддержку детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Тайсон Фьюри продолжает активный этап карьеры после возобновления выступлений весной 2026-го года. В своем предыдущем поединке в апреле "Цыганский король" одолел Арсланбека Махмудова по итогам 12 раундов. Пока рекорд британца на профессиональном ринге составляет 35 побед, 2 поражения и 1 ничью.

Для 46-летнего Мариуша Ваха (39 побед, 12 поражений) этот выход на ринг станет первым почти за два года. Украинским болельщикам польский боксер хорошо известен по титульному бою 2012-го года против Владимира Кличко, в котором Вах выстоял все 12 раундов.

Промежуточный этап к Джошуа

Уже известно, что команда Фьюри договорилась о поединке с Энтони Джошуа. Однако перед поединком двух британских звезд Тайсон решил поддержать форму и выбрал в соперники не слишком опасного соперника.

46-летний Мариуш Вах никогда не хватал звезд с неба и сейчас его статус не изменился. В последних 10 боях поляк проиграл семь раз. Так что спортивного смысла в этом поединке нет - если не воспринимать этот бой как спарринг для Фьюри. Кстати, на взвешивании перед боем Фьюри оказался на 12 кг легче соперника.

Где смотреть бой

Начало поединка должно состояться не позднее 15:00 по киевскому времени в пятницу, 24 июля. Однако посмотреть этот бой можно будет только с трибун.

Организаторы уже сообщили, что бой не будет транслироваться ни одним телеканалом. А позже, в третьем сезоне сериала "Дома у Фьюри" на Netflix, будут показаны лучшие моменты поединка.