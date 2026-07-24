Повернення короля: де і коли дивитись бій Ф'юрі - Вах

Доброчинна мета та форма боксерів

Поєдинок матиме благодійний статус - усі кошти, зібрані під час боксерського вечора, будуть спрямовані на підтримку дітей, які опинилися у скрутних життєвих обставинах.

Тайсон Ф’юрі продовжує активний етап кар'єри після відновлення виступів навесні 2026-го року. У своєму попередньому поєдинку в квітні "Циганський король" здолав Арсланбека Махмудова за підсумками 12 раундів. Наразі рекорд британця на професійному рингу становить 35 перемог, 2 поразки та 1 нічию.

Для 46-річного Маріуша Ваха (39 перемог, 12 поразок) цей вихід на ринг стане першим за майже два роки. Українським вболівальникам польський боксер добре відомий за титульним боєм 2012 року проти Володимира Кличка, у якому Вах вистояв усі 12 раундів.

Проміжний етап до Джошуа

Вже відомо, що команда Ф'юрі домовилась про поєдинок із Ентоні Джошуа. Проте перед поєдинком двох британських зірок, Тайсон вирішив підтримати форму та обрав у суперники не надто загрозливого суперника.

46-річний Маріуш Вах ніколи не хапав зірок з неба, і зараз його статус не змінився. В останніх 10 боях поляк програв сім разів. Тож спортивного сенсу в цьому поєдинку немає - якщо не сприймати цей бій як спаринг для Ф'юрі. До речі, на зважуванні перед боєм Ф'юрі виявився на 12 кг легшим за суперника.

Де дивитись бій

Початок поєдинку має відбутися не пізніше 15:00 за київським часом в п'ятницю, 24 липня. Проте подивитися цей бій можна буде лише з трибун.

Організатори вже зазначили, що бій не транслюватиметься жодним мовником. А опісля в третьому сезоні "Вдома у Ф’юрі", серіалі на Netflix, будуть показані хайлайти поєдинку.