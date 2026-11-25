"Увидел это в его глазах": Кабаел объяснил, почему его бой с Усиком не состоялся
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Агит Кабаел (27-0, 19 КО) высказался о сорванном поединке с Александром Усиком (25-0, 16 КО). Немецкий боксер заявил, что во время личной встречи увидел отсутствие интереса Усика к их противостоянию.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Boxingscene.
Кабаел не увидел интереса Усика в поединке
В интервью Агит Кабаел рассказал, что бой с Александром Усиком был его мечтой, ведь он хотел получить возможность встретиться с чемпионом мира. В то же время, немец отметил, что уважает украинца и считает его одним из самых выдающихся представителей сверхтяжелого веса в истории бокса.
По мнению Кабаела, причиной того, что поединок так и не состоялся, могла стать недостаточная заинтересованность Усика в этом противостоянии. В частности, он предположил, что его имя могло быть недостаточно привлекательным для украинского чемпиона.
"Я был в ринге и посмотрел ему в глаза. И увидел, что он не заинтересован в бою со мной", – заявил немец.
Немец не считает себя "криптонитом" украинца
Кабаел также прокомментировал разговоры о том, что якобы имеет стилистические преимущества над Усиком. По словам боксера, некоторые люди считают его "криптонитом" украинца и советуют в возможном поединке сосредоточиться на ударах по корпусу.
Однако сам Агит не стал поддерживать такие предположения, подчеркнув, что у него нет никаких личных претензий к Усику и желает ему успехов.
"Это же спорт. Желаю ему всего лучшего. У меня нет к нему никаких личных претензий", - добавил Кабаел.
Усик освободил чемпионские пояса
Напомним, что Агит Кабаел ранее владел титулом временного чемпиона WBC и был официальным претендентом на полноценный пояс, которым владел Александр Усик.
Однако украинский боксер впоследствии отказался от всех своих чемпионских титулов, оставив вакантными.
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