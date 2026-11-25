Кабаєл не побачив зацікавленості Усика у поєдинку

В інтерв'ю Агіт Кабаєл розповів, що бій з Олександром Усиком був його мрією, адже він хотів отримати можливість зустрітися з чемпіоном світу. Водночас німець наголосив, що поважає українця та вважає його одним із найвидатніших представників надважкої ваги в історії боксу.

На думку Кабаєла, причиною того, що поєдинок так і не відбувся, могла стати недостатня зацікавленість Усика у цьому протистоянні. Зокрема, він припустив, що його ім'я могло бути недостатньо привабливим для українського чемпіона.

"Я був у рингу й подивився йому в очі. І побачив, що він не зацікавлений у бою зі мною", - заявив німець.

Німець не вважає себе "криптонітом" українця

Кабаєл також прокоментував розмови про те, що нібито має стилістичні переваги над Усиком. За словами боксера, деякі люди вважають його "криптонітом" українця та радять у можливому поєдинку зосередитися на ударах по корпусу.

Однак сам Агіт не став підтримувати такі припущення, наголосивши, що не має жодних особистих претензій до Усика та бажає йому успіхів.

"Це ж спорт. Бажаю йому всього найкращого. У мене немає до нього жодних особистих претензій", - додав Кабаєл.

Усик звільнив чемпіонські пояси

Нагадаємо, що Агіт Кабаєл раніше володів титулом тимчасового чемпіона WBC та був офіційним претендентом на повноцінний пояс, яким володів Олександр Усик.

Однак український боксер згодом відмовився від усіх своїх чемпіонських титулів, залишивши їх вакантними.