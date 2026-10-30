Под наблюдением Усика: Канело и Мбилли прошли взвешивание перед чемпионским боем (видео)

Как прошла официальная процедура

Во время официальной процедуры взвешивания оба боксера успешно уложились в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг). Действующий обладатель пояса WBC Кристиан Мбилли оказался несколько тяжелее своего легендарного оппонента:

Кристиан Мбилли – 76,11 кг

Сауль "Канело" Альварес – 76,02 кг

Среди почетных гостей дуэли взглядов и церемонии взвешивания присутствовали абсолютный чемпион мира Александр Усик и директор его команды Сергей Лапин.

Сам титульный поединок состоится 31 октября в Эр-Рияде.

Путь соперников к бою

Для 36-летнего Альвареса этот бой станет возможностью вернуть себе чемпионские позиции после поражения от Теренса Кроуфорда единогласным решением судей в сентябре 2025 года в Лас-Вегасе. В то же время 31-летний Мбилли в рамках того же боксерского вечера завершил вничью свой 10-раундовый поединок против Лестера Мартинеса.

В начале 2026 года Мбилли получил полноценный титул чемпиона мира по версии WBC после того, как Кроуфорда лишили пояса из-за неуплаты обязательного взноса.

Предстоящий бой против "Канело" станет для француза первой защитой полноценного титула и самым серьезным испытанием в карьере.