Не первый и не второй: Усик получил неожиданную позицию в рейтинге лучших супертяжей Украины

Тройка лучших в истории Украины

Первую строчку рейтинга занял Владимир Кличко. За время выступлений в хевивейте он доминировал в дивизионе и установил рекорд по количеству побед в боях за титул чемпиона мира – на его счету 23 таких поединка.

Вторую позицию занял его старший брат Виталий Кличко. Легендарный обладатель пояса WBC по завершении карьеры получил статус почетного и вечного чемпиона организации.

Тройку замыкает Александр Усик. Звездный украинец уникальным достижением вписал свое имя в историю, став абсолютным чемпионом мира сначала в тяжелом, а впоследствии и в супертяжелом весе. Напомним, что недавно боксер оствил чемпионские пояса, однако сохраняет статус одной из величайших фигур в истории спорта.

Лучшие украинские супертяжа

Кроме лидеров, в престижный список от BoxRec вошли и другие известные представители украинского профессионального бокса.

Полный топ-10 от BoxRec: