"Последний танец": Конор Макгрегор стремится к еще одному реваншу с Холловеем

Травма на UFC 329 и планы на "Последний танец"

Потребность в реванше возникла после турнира UFC 329, состоявшегося 11 июля. Во время главного боя в полусреднем весе против Холловея Макгрегор получил тяжелую травму колена (разрыв крестообразных связок) уже на первых секундах после собственного лоу-кика, что привело к поражению техническим нокаутом в первом раунде.

В настоящее время ирландец готовится к хирургическому вмешательству и длительной реабилитации, однако настроен вернуться для решающего поединка.

"То, что должно было стать избиением поколения, теперь должно быть перезапущено. International Fight Week 2027. Последний танец", - написал Конор Макгрегор.

Трилогия и контрактная неопределенность

Пока счет в очном противостоянии Макгрегора и Холловея составляет 1:1. Впервые они встретились еще в 2013-м году, когда Конор одержал победу решением судей, а июльский реванш 2026-го года остался за американцем.

Сам Холловей уже подтвердил готовность подождать выздоровления ирландца, чтобы завершить трилогию.

После этого поединка звездный ирландский биец сможет как продолжить сотрудничество с организацией, так и рассмотреть другие предложения.