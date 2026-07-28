"Останній танець": Конор Макгрегор прагне ще один реванш із Голловеєм

Травма на UFC 329 та плани на "Останній танець"

Потреба в реванші виникла після турніру UFC 329, що відбувся 11 липня. Під час головного бою у напівсередній вазі проти Голловея Макгрегор зазнав важкої травми коліна (розрив хрестоподібних зв'язок) вже на перших секундах після власного лоу-кіка, що призвело до поразки технічним нокаутом у першому раунді.

Зараз ірландець готується до хірургічного втручання та тривалої реабілітації, однак налаштований повернутися для вирішального поєдинку.

"Те, що мало стати побиттям покоління, тепер має бути перезапущене. International Fight Week 2027. Останній танець", - написав Конор Макгрегор.

Трилогія та контрактна невизначеність

Наразі рахунок в очному протистоянні Макгрегора та Голловея становить 1:1. Уперше вони зустрілися ще у 2013-му році, коли Конор здобув перемогу рішенням суддів, а липневий реванш 2026-го року залишився за американцем.

Сам Голловей вже підтвердив готовність зачекати на одужання ірландця, щоб завершити трилогію.

Після цього поєдинку зірковий іралндський бієць зможе як продовжити співпрацю з організацією, так і розглянути інші фінансові пропозиції.