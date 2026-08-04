"Последний танец" в хевивейте: Усик настаивает на поединке против "опасного" Уайлдера
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вновь подтвердил свое намерение провести финальный поединок в профессиональной карьере против американского нокаутера Деонтея Уайлдера. Украинский боксер назвал экс-обладателя пояса WBC "опасным парнем", несмотря на его последние выступления.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Александра Усика для All Out Fighting.
"Последний танец" после отказа от поясов
Заявление о плане провести прощальное сражение Усик сделал еще после майской победы досрочным нокаутом в поздних раундах над Рико Верховеном. Вскоре после этого украинец официально отказался от своих титулов в тяжелом весе, чтобы сосредоточиться на организации масштабного выставочно-прощального противостояния.
Несмотря на критику экспертов из-за выбора 40-летнего американца, Усик отвергает сомнения относительно уровня соперника.
"Слушайте, это человек, который последние десять лет был топовым бойцом и чемпионом мира. Он опасный парень", - подчеркнул Александр Усик.
История переговоров и текущая форма Уайлдера
Попытки устроить бой между Усиком и Уайлдером уже предпринимались в конце 2025-го года, однако тогда стороны не пришли к согласию. В итоге украинец встретился с Верховеном вместо обязательного претендента Фабио Вордли, а Уайлдер провел тяжелый поединок против Дерека Чисоры в лондонском The O2 Arena в апреле, где одержал неоднозначную победу раздельным решением судей.
Сейчас команды боксеров снова вернулись к обсуждению возможной встречи, которая должна стать последней страницей в знаменитой карьере украинского чемпиона.
"Если условия будут соответствующими, Деонтей с радостью воспользуется возможностью сразиться с Усиком. Усик - отличный чемпион, и для нас было бы честью выйти против него в ринг", - прокомментировал разговоры вокруг боя менеджер Уайлдера Шелли Финкель.
Ранее мы сообщали, что известный тренер призвал Усика отказаться от боя с Уайлдером.