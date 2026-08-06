Олимпийский чемпион Хижняк проведет следующий бой в Украине: известны дата и место

Дата, место и формат поединка

Возвращение украинского чемпиона на домашний ринг намечено на 22 августа во Львове. Хижняк станет одним из главных участников вечера бокса компании Usyk 17, посвященного 35-летию Независимости Украины.

Организаторы готовят украинца к первому в карьере 10-раундовому поединку. Имя будущего соперника пока держат в тайне.

Высокий темп без отдыха

Этот выход в ринг станет для Хижняка вторым за короткий промежуток времени. Только 25 июля украинец одержал победу над французским полутяжеловесом Ленни Патрачем в андеркарде поединка Энтони Джошуа и Кристиана Пренги в Саудовской Аравии.

После изнурительного тренировочного лагеря и выступления в Эр-Рияде боксер сразу же начал подготовку к поединку во Львове, фактически оставшись без паузы на восстановление. На данный момент в активе Хижняка две досрочные победы в двух боях на профессиональном ринге.