Официально: украинский супертяж Сиренко проведет бой с эксчемпионом мира – названа дата

Где и когда состоится бой

Поединок пройдет в Эр-Рияде в рамках боксерского вечера Zuffa Boxing 14. Противостояние украинца и американца войдет в предварительный кард шоу.

Главным событием вечера станет защита титула IBF в среднем весе. Непобежденный ирландец Аарон Маккенна (21-0, 10 КО) встретится с Евгенийсом Алексеевсом (20-0, 10 КО).

Точное время начала боя Сиренко и Мартина пока не объявлено.

Что известно о соперниках

У 31-летнего Сиренко есть в профессиональном боксе 23 победы, 20 из которых одержал нокаутом, и одно поражение.

Свой предыдущий поединок украинец провел в июле 2026 против шведа Отто Валлина. Сиренко нокаутировал соперника в десятом раунде, реабилитировавшись за поражение от британца Соломона Дакреса годом ранее.

Его будущий соперник, 40-летний Чарльз Мартин, имеет 30 побед (27 нокаутом), пять поражений и одну ничью.

В 2016 году американец завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF, победив украинца Вячеслава Глазкова. Однако уже в следующем поединке Мартин потерял пояс, потерпев досрочное поражение от Энтони Джошуа.

В последний раз американец выходил на ринг в феврале 2026 года, когда уступил нигерийцу Эфе Аджагби технический нокаут в четвертом раунде.