Новый тренд в спорте? Беленюк признался, что думает о бое Усика с Верхувеном

Усик – Верховен: шоу или достойное сражение?

Олимпийский чемпион-2020 Жан Беленюк считает, что такие поединки имеют право на жизнь, поскольку вызывают высокий зрительский интерес.

"Я воспринимаю это как элемент шоу. Пока люди готовы следить за такими событиями и интересоваться ими, до тех пор подобные проявления будут существовать. Я нормально отнесся к выходу Усика против Рико Верхувена, а еще лучше - после того, как увидел, как они побоксировали. Это действительно было конкурентный и зрелищный бой. Поэтому, у меня ни к кому нет никаких вопросов", – рассказал Беленюк.

Напомним, поединок Усик – Верховен завершился победой украинца в 11 раунде.

Кто может стать последним соперником Усика?

Отказавшись от всех своих поясов, Александр Усик создал новую реальность боксерского мира в тяжелом весе. После этого решения возникло несколько вопросов: кто теперь будет владеть поясами по версиям WBA, WBC, WBO и IBF? С кем Усик проведет последнее сражение в карьере? Удастся ли ему сохранить статус непобедимого боксера?

Среди кандидатов на последний бой с Усиком фворитом остается Деонтей Вайлдер, заявивший, что хотел бы боксировать с украинцем. Кроме того, о желании выйти с Усиком в ринг недавно заявил и мексиканец Энди Руиз .

Вместе с тем, в боксерском мире обсуждается возможность проведения третьего поединка против Тайсона Фьюри, правда, этот вариант выглядит маловероятным, поскольку Фьюри планирует встретиться с Энтони Джошуа.