Последствия обстрела Киевщины: оккупанты повредили офис Федерации бокса (фото)

Разрушения после удара

Президент Федерации бокса Киевской области Юлиан Москаленко рассказал о последствиях обстрела и опубликовал фотографии поврежденного здания.

По его словам, открытие этого помещения стало важным шагом для развития детского и юношеского спорта в регионе, а команда вложила в это пространство немало труда и ресурсов.

"Больно видеть последствия разрушений. Но наша решимость продолжать работу – сильнее. Мы украинцы. Мы знаем, как держать удар, поддерживать друг друга и подниматься после самых тяжелых испытаний. Нас так просто не сломать", – подчеркнул Москаленко.

Восстановление и продолжение работы

Глава областной федерации заверил, что команда уже готовится к восстановлению помещения и не намерена приостанавливать реализацию спортивных проектов.

Организация продолжит поддерживать тренерско-преподавательский состав, обеспечивать условия для тренировок молодых спортсменов и готовить юных боксеров к выступлениям на всеукраинских и международных аренах.

Также Москаленко выразил благодарность Силам обороны Украины за защиту и возможность восстанавливать гражданскую инфраструктуру.