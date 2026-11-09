Наслідки обстрілу Київщини: окупанти пошкодили офіс Федерації боксу (фото)

Руйнування після удару

Президент Федерації боксу Київської області Юліан Москаленко розповів про наслідки обстрілу та опублікував фотографії пошкодженої будівлі.

За його словами, відкриття цього приміщення було важливим кроком для розвитку дитячого та юнацького спорту в регіоні, а команда вклала у простір чимало праці й ресурсів.

"Боляче бачити наслідки руйнувань. Але наша рішучість працювати далі – сильніша. Ми українці. Ми знаємо, як тримати удар, підтримувати одне одного й підніматися після найважчих випробувань. Нас так просто не зламати", – наголосив Москаленко.

Відбудова та продовження роботи

Очільник обласної федерації запевнив, що команда вже готується до відновлення приміщення і не планує зупиняти реалізацію спортивних проєктів.

Організація продовжить підтримувати тренерсько-викладацький склад, забезпечувати умови для тренувань молодих спортсменів та готувати юних боксерів до виступів на всеукраїнських та міжнародних аренах.

Також Москаленко висловив подяку Силам оборони України за захист і можливість відновлювати цивільну інфраструктуру.