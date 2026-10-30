"Мне не засчитают эту победу": чемпион мира выдвинул ультиматум для боя с Ломаченко
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO О'Шаки Фостер выразил заинтересованность в поединке с Василием Ломаченко. В то же время, американец хочет, чтобы украинский боксер сначала провел промежуточный бой по возвращении.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Фостера Ариэлю Хельвани.
Чемпион готов ко встрече с Ломой
Фостер не против встречи с Ломаченко, однако не хочет выходить против украинца сразу после его возвращения на ринг. Американский боксер объяснил, что длительный перерыв может повлиять на восприятие потенциальной победы над эксчемпионом мира в трех весовых категориях.
"Я заинтересован, но не сразу после завершения карьеры. Он не дрался уже два или три года. Я просто не думаю, что мне отнесут эту победу должным образом", - заявил Фостер.
Какое условие выставил Фостер
Американский боксер заявил, что Ломаченко следует сначала провести промежуточный поединок, чтобы набрать форму. После этого боксеры могли бы перейти к переговорам.
"Я бы хотел, чтобы он сначала провел промежуточный поединок. Ведь я только что дрался, так что до моего следующего выхода на ринг пройдет еще некоторое время. За этот период пусть он проведет бой, наберет форму. А потом, если все сложится хорошо, можем договариваться. Я просто не хочу никаких оправданий", - пояснил.
В то же время, Фостер высоко оценил боксерские способности украинца и убежден, что тот сможет вернуться на конкурентный уровень даже после длительной паузы.
Продолжительная пауза украинца
Ломаченко последний раз выходил в ринг в мае 2024 года. Тогда он победил Джорджа Камбососа. После этого он почти два года был вне ринга – а летом 2026-го вообще объявил о завершении карьеры.
Впрочем, позже стало известно, что Василий готов к возвращению на ринг, несмотря на то, что ему исполнилось 38 лет.
Ранее мы сообщали, что стал известен следующий соперник Ломаченко, а также то, что украинец выйдет в ринг в феврале 2027 года.