"Мне не засчитают эту победу": чемпион мира выдвинул ультиматум для боя с Ломаченко

Чемпион готов ко встрече с Ломой

Фостер не против встречи с Ломаченко, однако не хочет выходить против украинца сразу после его возвращения на ринг. Американский боксер объяснил, что длительный перерыв может повлиять на восприятие потенциальной победы над эксчемпионом мира в трех весовых категориях.

"Я заинтересован, но не сразу после завершения карьеры. Он не дрался уже два или три года. Я просто не думаю, что мне отнесут эту победу должным образом", - заявил Фостер.

Какое условие выставил Фостер

Американский боксер заявил, что Ломаченко следует сначала провести промежуточный поединок, чтобы набрать форму. После этого боксеры могли бы перейти к переговорам.

"Я бы хотел, чтобы он сначала провел промежуточный поединок. Ведь я только что дрался, так что до моего следующего выхода на ринг пройдет еще некоторое время. За этот период пусть он проведет бой, наберет форму. А потом, если все сложится хорошо, можем договариваться. Я просто не хочу никаких оправданий", - пояснил.

В то же время, Фостер высоко оценил боксерские способности украинца и убежден, что тот сможет вернуться на конкурентный уровень даже после длительной паузы.

Продолжительная пауза украинца

Ломаченко последний раз выходил в ринг в мае 2024 года. Тогда он победил Джорджа Камбососа. После этого он почти два года был вне ринга – а летом 2026-го вообще объявил о завершении карьеры.

Впрочем, позже стало известно, что Василий готов к возвращению на ринг, несмотря на то, что ему исполнилось 38 лет.