"Мені не зарахують цю перемогу": чемпіон світу висунув ультиматум для бою з Ломаченком

Чемпіон готовий до зустрічі з Ломою

Фостер не проти зустрічі з Ломаченком, однак не хоче виходити проти українця одразу після його повернення на ринг. Американський боксер пояснив, що тривала перерва може вплинути на сприйняття потенційної перемоги над ексчемпіоном світу в трьох вагових категоріях.

"Я зацікавлений, але не одразу після завершення кар’єри. Він не бився вже два чи три роки. Я просто не думаю, що мені зарахують цю перемогу належним чином", - заявив Фостер.

Яку умову виставив Фостер

Американський боксер заявив, що Ломаченку варто спочатку провести проміжний поєдинок, щоб набрати форму. Після цього боксери могли б перейти до переговорів.

"Я б хотів, щоб він спочатку провів проміжний поєдинок. Адже я щойно бився, тож до мого наступного виходу на ринг мине ще певний час. За цей період нехай він проведе бій, набере форму. А потім, якщо все складеться добре, можемо домовлятися. Я просто не хочу жодних виправдань", - пояснив чемпіон.

Водночас Фостер високо оцінив боксерські здібності українця та переконаний, що той зможе повернутися на конкурентний рівень навіть після тривалої паузи.

Тривала пауза українця

Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні 2024-го року. Тоді він переміг Джорджа Камбососа. Після цього він майже два роки був поза рингом - а влітку 2026-го взагалі оголосив про завершення кар''єри.

Втім, пізніше стало відомо, що Василь готовий до повернення на ринг, попри те, що йому виповнилося 38 років.