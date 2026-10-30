"Мені не зарахують цю перемогу": чемпіон світу висунув ультиматум для бою з Ломаченком
Чемпіон світу за версіями WBC, IBF і WBO О’Шакі Фостер висловив зацікавленість у поєдинку з Василем Ломаченком. Водночас американець хоче, щоб український боксер спершу провів проміжний бій після повернення.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інтерв'ю Фостера Аріелю Хельвані.
Чемпіон готовий до зустрічі з Ломою
Фостер не проти зустрічі з Ломаченком, однак не хоче виходити проти українця одразу після його повернення на ринг. Американський боксер пояснив, що тривала перерва може вплинути на сприйняття потенційної перемоги над ексчемпіоном світу в трьох вагових категоріях.
"Я зацікавлений, але не одразу після завершення кар’єри. Він не бився вже два чи три роки. Я просто не думаю, що мені зарахують цю перемогу належним чином", - заявив Фостер.
Яку умову виставив Фостер
Американський боксер заявив, що Ломаченку варто спочатку провести проміжний поєдинок, щоб набрати форму. Після цього боксери могли б перейти до переговорів.
"Я б хотів, щоб він спочатку провів проміжний поєдинок. Адже я щойно бився, тож до мого наступного виходу на ринг мине ще певний час. За цей період нехай він проведе бій, набере форму. А потім, якщо все складеться добре, можемо домовлятися. Я просто не хочу жодних виправдань", - пояснив чемпіон.
Водночас Фостер високо оцінив боксерські здібності українця та переконаний, що той зможе повернутися на конкурентний рівень навіть після тривалої паузи.
Тривала пауза українця
Ломаченко востаннє виходив у ринг у травні 2024-го року. Тоді він переміг Джорджа Камбососа. Після цього він майже два роки був поза рингом - а влітку 2026-го взагалі оголосив про завершення кар''єри.
Втім, пізніше стало відомо, що Василь готовий до повернення на ринг, попри те, що йому виповнилося 38 років.
Раніше ми повідомляли, що став відомий наступний суперник Ломаченка, а також те, що українець вийде у ринг в лютому 2027-го року.