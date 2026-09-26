"Маленькие трусы": Тайсон Фьюри набросился с оскорблениями на Эдди Хирна и Энтони Джошуа

Обвинения в детских капризах и "эго"

В своем видеообращении в соцсетях 38-летний британский боксер в присущей ему эксцентричной форме высмеял Хирна. По мнению Фьюри, тот придумывает немало поводов, чтобы помешать организации поединка.

"Из-за его Эдди Хирна мы можем потерять бой, которого все ждали более 10 лет. И все лишь потому, что Эдди не хочет видеть одного человека на арене. Разве это не жалко и по-детски? Он не хочет, чтобы кто-то был там, будто ему 9 лет, и этот человек ему просто не нравится".

Предупреждение Джошуа

Фьюри не обошел вниманием и самого Энтони Джошуа, призвав его не медлить и самостоятельно принимать решения. Ведь, как утверждает Тайсон, глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль-аш Шейх уже подыскивает альтернативные варианты для боя.

Фьюри назвал Хирна "избалованным" и обвинил в несоблюдении слов. И призвал Джошуа не стесняться и как можно скорее возвращаться к полноценному тренировочному процессу.

Что известно о бое Джошуа - Фьюри сейчас

По состоянию на сегодняшний день стороны якобы договорились об окончательном месте и дате проведения поединка. Мегафайт с участием британских тяжеловесов запланирован на пятницу, 11 декабря.

Локацией боя выступит валлийский город Кардифф. Чтобы ублажить американскую аудиторию стриминга Netflix, бой пройдет в нетипичное время. Начало вечера бокса назначено на 20:00-21:00 по местному времени (22:00-23:00 по киевскому времени).

Главное событие, собственно поединок Фьюри и Джошуа, вряд ли начнется раньше 01:00 по местному времени (03:00 по Киеву).