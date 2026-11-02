Макгрегор высмеял Канело и анонсировал последний бой.

Заочная дуэль с Канело

Поводом для резонансных высказываний ирландца стало повышенное внимание прессы к боксерскому поединку с участием Сауля "Канело" Альвареса против Кристиана Мбилли. Макгрегор, который проходит реабилитацию после операции на передней крестообразной связке колена, иронично оценил финансовые показатели мексиканской звезды ринга.

"Сколько просмотров собрал бой Канело? Сколько людей было на арене? Какие были кассовые сборы? Я превосхожу всех этих людей по продажам с огромным отрывом. Каждого без особых усилий, возможно, даже всех вместе взятых. А я ведь даже не прилагаю особых усилий", – иронично заявил ирландец.

Финальный аккорд и рекордные амбиции

Макгрегор подчеркнул, что его предыдущий выход в октагон совпал по времени с полуфиналом чемпионата мира по футболу, однако это не помешало ему добиться впечатляющих коммерческих показателей. Теперь спортсмен намерен приложить максимум усилий для раскрутки своего прощального выступления.

"В следующий раз, в своем финальном бою, я действительно постараюсь как следует его продать. Посмотрим, каких показателей смогу добиться. Буду и дальше превосходить собственные рекорды", – резюмировал боец.

Ожидается, что возвращение звезды состоится во время Международной недели UFC в 2027 году. Сейчас именно Конору принадлежит абсолютный рекорд по количеству проданных платных трансляций (PPV) в истории промоушена, установленный в поединке против Хабиба Нурмагомедова.