Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира: поединок запланирован на 2027 год

Фостер предложил Ломаченко провести бой

После победы над мексиканцем Эмануэлем Наваррете (40-3-1, 33 KO) американец О'Шаки Фостер (26-3, 12 KO) подошел к Василию Ломаченко, наблюдавшему за поединком с первого ряда у ринга.