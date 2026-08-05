"Только грузовик с золотом": Верховен ошеломил заявлением о реванше с Усиком

Что заставит Усика дать реванш

Верховен заявил, что лагерь Усика не заинтересован во втором поединке из-за высоких рисков. Вместо этого команда украинца планирует организовать денежный бой в декабре против находящегося на спаде карьеры американского ветерана Деонтея Уайлдера.

По словам Рико, заставить Усика принять реванш теперь сможет разве что "бронированный грузовик с золотом от саудовцев".

Также нидерландский боец раскрыл причину, почему он вообще вышел на ринг против Александра. Первоначально Верховен должен был драться против Энтони Джошуа, однако британский экс-чемпион отменил поединок из-за смертельной автомобильной аварии в Африке, в которой погибли двое его близких друзей.

Секретная тактика Фьюри

Также Верховен рассказал, что готовиться к бою с Усиком ему помогал дядя Тайсона Фьюри – Питер. Специалист полностью "сломал" стойку кикбоксера и заставил Рико постоянно двигаться влево, чтобы перекрыть Усику возможность наносить его коронный удар с левой.

Кроме того, тактика предусматривала серийную работу с 8 ударов подряд: первые четыре выбрасывались сознательно для загрузки "процессора" украинца, а последующие уже достигали цели. В конце концов, эта стратегия принесла успех и сделала поединок чрезвычайно конкурентным.

Что дальше для Верховена

Если реванш с Усиком не состоится, у 37-летнего Верховена, который сейчас не связан никаким контрактом, есть несколько выгодных вариантов продолжения карьеры. Среди них - бой по правилам ММА против Фрэнсиса Нганну или переговоры с UFC.

Параллельно Рико активно строит актёрскую карьеру в Голливуде. Спортсмен уже снялся в сиквелах блокбастеров "Дом у дороги 2" и "Охота на воров 2" вместе с Джейком Джилленхолом, Дэйвом Батистой и Джейсоном Стэйтемом.