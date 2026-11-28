Кто станет соперником Лапина

Следующим оппонентом 29-летнего украинца будет итальянец Никола Чириани.

На профессиональном ринге он провел 24 поединка, одержав 19 побед, четырежды уступив соперникам и один бой завершив вничью.

При этом 12 из 19 побед итальянец одержал нокаутом.

У Чириани также есть опыт титульных поединков на национальном уровне. Раньше он становился чемпионом Италии в двух весовых категориях.

Для Лапина встреча станет возможностью возвратиться на победный путь после неудачи в предыдущем поединке.

Первый возврат после поражения

Последний раз Даниэль выходил на ринг в мае 2026 года.

Тогда украинец боксировал против француза Бенжамена Мендеса Тани в андеркарде поединка Александра Усика с Рико Верховеном, состоявшемся в египетской Гизе.

Лапин потерпел первое поражение в профессиональной карьере, прервав серию из 13 побед подряд.

Ранее украинский боксер владел титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International.

Теперь его профессиональный рекорд составляет 13 побед, пять из которых нокаутом, и одно поражение.

Предстоящий поединок станет для украинца первым за семь месяцев.

Где и когда состоится бой

Встреча Лапина и Чириани намечена на 19 декабря 2026 года.

Поединок пройдет на арене Emily Resort во Львове в рамках вечера профессионального бокса Rising Stars III: Constellation.

Организатором турнира выступит промоутерская компания Usyk17 Promotions.

Бой Лапина станет вторым по значимости событием вечера.

Главным поединком шоу будет выступление украинского олимпийского чемпиона Александра Хижняка (3-0, 2 КО), владеющего титулом WBO Gold International в полутяжелом весе.

Где смотреть: прямую трансляцию турнира в Украине покажет эксклюзивно "Киевстар ТВ". Международный показ обеспечит платформа DAZN.