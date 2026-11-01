Канело и Мбилли устроили 12-раундовую битву: кто ушел с ринга с поясом WBC
Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес одержал победу над Кристианом Мбилли в главном поединке вечера бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние за титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе длилось все 12 раундов и завершилось единогласным решением судей в пользу мексиканца.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как проходил бой
Мбилли активно начал поединок, пытаясь навязать сопернику высокий темп и постоянный прессинг. Французский боксер камерунского происхождения много атаковал, в частности, по корпусу, и пытался заставить Альвареса работать вторым номером.
Канело сделал ставку на точность ударов, защиту и контратаки. Мексиканец постепенно приспособился к манере соперника и стал все чаще перехватывать инициативу.
В средних раундах Альварес эффективнее использовал ошибки Мбилли, отвечая точными комбинациями на его атаки.
Важный эпизод произошел в восьмом раунде, когда рефери снял с Мбилли одно очко за удары по затылку.
В чемпионских раундах Канело продолжил контролировать дистанцию и наносить более точные удары. Мбилли пытался переломить ход встречи, однако мексиканец сохранил преимущество до финального гонга.
Решение судей и возвращение титула
По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Альваресу:
- 115:112
- 116:111
- 117:110
Таким образом, Канело вернул себе титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Для 36-летнего мексиканца это был первый поединок после поражения Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года, когда он потерял звание абсолютного чемпиона мира.
В то же время Мбилли потерпел первое поражение на профессиональном ринге.