Канело и Мбилли устроили 12-раундовую битву: кто ушел с ринга с поясом WBC

Как проходил бой

Мбилли активно начал поединок, пытаясь навязать сопернику высокий темп и постоянный прессинг. Французский боксер камерунского происхождения много атаковал, в частности, по корпусу, и пытался заставить Альвареса работать вторым номером.

Канело сделал ставку на точность ударов, защиту и контратаки. Мексиканец постепенно приспособился к манере соперника и стал все чаще перехватывать инициативу.

В средних раундах Альварес эффективнее использовал ошибки Мбилли, отвечая точными комбинациями на его атаки.

Важный эпизод произошел в восьмом раунде, когда рефери снял с Мбилли одно очко за удары по затылку.

В чемпионских раундах Канело продолжил контролировать дистанцию и наносить более точные удары. Мбилли пытался переломить ход встречи, однако мексиканец сохранил преимущество до финального гонга.

Решение судей и возвращение титула

По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Альваресу:

115:112

116:111

117:110

Таким образом, Канело вернул себе титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Для 36-летнего мексиканца это был первый поединок после поражения Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года, когда он потерял звание абсолютного чемпиона мира.

В то же время Мбилли потерпел первое поражение на профессиональном ринге.