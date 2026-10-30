Канело и Мбилли провели огненную битву взглядов перед титульным боем

Дуэль взглядов перед поединком

Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) и Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO) провели битву взглядов перед поединком, который состоится 31 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Сначала бой планировали провести 12 сентября, однако его перенесли по семейным обстоятельствам мексиканского боксера.

Предыдущие поединки боксеров

Для 36-летнего Канело это будет первый выход на ринг после поражения от американца Теренса Кроуфорда в сентябре 2025 года. Тогда Альварес уступил единодушное решение судей и потерял звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Позже мексиканец заявлял о желании провести реванш.

31-летний Мбилли последний раз боксировал в том же карде, что и Альварес, в сентябре 2025-го года в Лас-Вегасе. Его поединок против Лестера Мартинеса завершился вничью после десяти раундов.

В начале 2026 года француз стал полноценным чемпионом мира по версии WBC во втором среднем весе. Это произошло после того, как организация лишила Кроуфорда титула из-за неуплаты обязательного взноса.

Статистика боксеров перед поединком: