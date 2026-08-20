rbc.ua
Футбол Баскетбол Теннис Бокс Другое
Главная Бокс Камбек все ближе: Ломаченко провел спарринг с 24-летним проспектом
Бокс 20 августа 2026, 12:53

Камбек все ближе: Ломаченко провел спарринг с 24-летним проспектом

Бывший чемпион мира подтверждает слухи о возвращении в ринг и активно готовится к предстоящему поединку.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ломаченко продолжает набирать форму (Фото: jaycobgomezz, Instagram)
Поделиться:

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко продолжает активную подготовку к возвращению в профессиональный ринг. В этот раз он провел спарринг с перспективным боксером из Пуэрто-Рико.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Джейкоба Гомеса.

Совместная тренировка с пуэрториканским проспектом

Фотографией после совместной работы в ринге поделился 24-летний пуэрториканский боксер второго полулегкого веса Джейкоб Гомес (14-1-1, 8 КО). Молодой боксер выразил восхищение возможностью поработать с украинским мастером.

"Делить ринг с одним из лучших - это всегда привилегия. Учиться у людей, которые достигли того, к чему сам хочешь. Благодарен за эту возможность", - написал Гомес под сообщением.

Планы на возвращение и вероятный соперник

Опубликованные кадры свидетельствуют, что 37-летний украинский боксер поддерживает высокую физическую форму и готов прервать длительную паузу.

Ожидается, что свой следующий поединок украинец проведет уже в ноябре 2026 года. Потенциальным соперником Ломаченко называют филиппинца Чарли Суареса, который является первым номером рейтинга WBO во втором полулегком весе.

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, одолев австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF.

Ранее мы рассказывали, что Денис Беринчик откровенно рассказал о своем положении перед титульным боем.

Бокс Василий Ломаченко