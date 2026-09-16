Хижняк впервые попал в рейтинг WBC: позиция украинца в мировом топе
Украинский боксер Александр Хижняк сделал очередной весомый шаг в профессиональной карьере. Олимпийский чемпион Парижа впервые в своей истории оказался среди лучших бойцов по версии одной из самых престижных мировых организаций.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный рейтинг Всемирного боксерского совета.
Стремительный взлет украинского чемпиона
В сентябрьском обновленном рейтинге World Boxing Council (WBC) Хижняк занял 31-ю позицию в полутяжелой весовой категории. Для украинского спортсмена это дебютное попадание в списки этой боксерской организации.
Попасть в мировой топ Хижняку удалось за рекордные сроки. На профессиональном ринге украинский боксер провел всего три поединка, однако высокий уровень мастерства и победная серия позволили ему мгновенно заявить о себе на международной арене.
Титул WBA Gold и дальнейшие перспективы
Важным толчком для подъема в мировых реестрах стало успешное выступление украинца в конце лета. В августе Александр завоевал престижный пояс WBA Gold International, что существенно укрепило его позиции среди претендентов на элитные поединки.
Сейчас украинский полутяжеловес продолжает активную подготовку к следующим вызовам. Попадание в рейтинг WBC открывает перед Хижняком перспективы проведения боев с топовыми соперниками дивизиона и дальнейшего продвижения к чемпионским позициям.
Отметим, что чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе является американец Давид Бенавидес.
Ранее стало известно, что Александр Усик возглавил рейтинг сверхтяжеловесов по версии talkSPORT.