Хижняк с первым титулом в профи ворвался в топ-рейтинг WBA
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинги лучших боксеров по своей версии. Завоевание первого титула в профессиональной карьере позволило украинцу Александру Хижняку дебютировать среди элиты своего дивизиона.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.
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Олимпийский чемпион Александр Хижняк продолжает покорять профессиональный ринг. В августе во Львове украинец завоевал пояс WBA Gold International в полутяжелом весе (до 79,4 кг), одолев опытного аргентинца Дурваля Элиаса Паласио единогласным решением судей.
Этот триумф стал для Хижняка третьей победой в трех поединках на профи-ринге. Благодаря завоеванному титулу украинец впервые в карьере оказался в мировом рейтинге WBA, замыкая топ-15 бойцов полутяжелой категории.
Верхушка полутяжелого дивизиона по версии WBA выглядит так:
- Чемпион: Дмитрий Бивол
- Регулярный чемпион: Дэвид Бенавидес (США)
- Временный чемпион: Альберт Рамирес (Венесуэла)
- Шарабутдин Атаев
- Арлен Лопес (Куба)
- Наджи Лопес (Пуэрто-Рико)
- …15: Александр Хижняк (Украина)
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Кроме Хижняка, положительные изменения затронули и супертяжелый дивизион (свыше 90,7 кг). Украинский боксер Виктор Вихрист также сумел войти в топ-15 рейтинга WBA, заняв 14-е место.
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