Готовится вернуться в ринг: стало известно, в какой стране сейчас проживает Ломаченко.

База в Пуэрто-Рико и социальные инициативы

Глава Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери подтвердил, что украинский боксер сейчас проживает в Пуэрто-Рико и активно готовится к предстоящему выходу в ринг.

"Я могу подтвердить, что сейчас он проживает в Пуэрто-Рико и регулярно посещает местный боксерский зал, где тренируется и поддерживает физическую форму", - отметил Оливьери.

Помимо тренировочного процесса Ломаченко обнаружил инициативу присоединиться к детскому мероприятию организации, где планирует встретиться с перспективным боксером Абдуллой Мейсоном. В WBO такое присутствие украинского назвали чрезвычайным событием и источником вдохновения для молодых спортсменов.

Поединок с Чарли Суарезом: статус переговоров

Что касается будущего соперника Ломаченко, то в WBO призывают не торопиться с выводами. Несмотря на слухи в СМИ о возможном бое с филиппинцем Чарли Суарезом, являющимся обязательным претендентом на пояс во втором полулегком весе, официального контракта еще нет.

"Есть разные сообщения о возможном бое Лома - Суарез, однако пока ничего официального или подтвержденного нет. Пока это только предположение", - подчеркнул президент WBO.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко планирует провести свой следующий поединок в ноябре.