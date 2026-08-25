Готовится вернуться в ринг: стало известно, в какой стране сейчас проживает Ломаченко.
Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко выбрал Пуэрто-Рико как тренировочную базу для подготовки к возвращению на ринг. В то же время, информация о поединке против первого номера рейтинга WBO Чарли Суареза пока остается лишь слухами
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий президента WBO Густаво Оливьери для LuckyPunch.
База в Пуэрто-Рико и социальные инициативы
Глава Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери подтвердил, что украинский боксер сейчас проживает в Пуэрто-Рико и активно готовится к предстоящему выходу в ринг.
"Я могу подтвердить, что сейчас он проживает в Пуэрто-Рико и регулярно посещает местный боксерский зал, где тренируется и поддерживает физическую форму", - отметил Оливьери.
Помимо тренировочного процесса Ломаченко обнаружил инициативу присоединиться к детскому мероприятию организации, где планирует встретиться с перспективным боксером Абдуллой Мейсоном. В WBO такое присутствие украинского назвали чрезвычайным событием и источником вдохновения для молодых спортсменов.
Поединок с Чарли Суарезом: статус переговоров
Что касается будущего соперника Ломаченко, то в WBO призывают не торопиться с выводами. Несмотря на слухи в СМИ о возможном бое с филиппинцем Чарли Суарезом, являющимся обязательным претендентом на пояс во втором полулегком весе, официального контракта еще нет.
"Есть разные сообщения о возможном бое Лома - Суарез, однако пока ничего официального или подтвержденного нет. Пока это только предположение", - подчеркнул президент WBO.
Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко планирует провести свой следующий поединок в ноябре.
Ранее мы сообщали, что обидчик Ломаченко стал чемпионом мира по третьей весовой категории.