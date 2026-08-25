Готується повернутися в ринг: стало відомо, в якій країні зараз проживає Ломаченко

База в Пуерто-Ріко та соціальні ініціативи

Очільник Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олівʼєрі підтвердив, що український боксер зараз проживає в Пуерто-Ріко й активно готується до майбутнього виходу в ринг.

"Я можу підтвердити, що наразі він проживає в Пуерто-Рико та регулярно відвідує місцевий боксерський зал, де тренується і підтримує фізичну форму", зазначив Олівʼєрі.

Окрім тренувального процесу, Ломаченко виявив ініціативу долучитися до дитячого заходу організації, де планує зустрітися з перспективним боксером Абдуллою Мейсоном. У WBO таку присутність українця назвали надзвичайною подією та джерелом натхнення для молодих спортсменів.

Поєдинок із Чарлі Суарезом: статус перемовин

Щодо майбутнього суперника Ломаченка, то у WBO закликають не поспішати з висновками. Попри чутки в ЗМІ про можливий бій із філіппінцем Чарлі Суарезом, який є обов'язковим претендентом на пояс у другій напівлегкій вазі, офіційного контракту ще немає.

"Є різні повідомлення про можливий бій Лома - Суарез, однак наразі нічого офіційного чи підтвердженого немає. Поки це лише припущення", - підкреслив президент WBO.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко планує провести свій наступний поєдинок у листопаді.