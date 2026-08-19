Фьюри и Джошуа подписались на мегафайт: стали известны дата и место поединка

Контракты подписаны: детали соглашения

По информации источника, оба боксера уже подписали контракты на проведение поединка в США. Промоутерам осталось согласовать лишь мелкие детали вечера бокса и точное время выхода ринг-анонсеров.

Официальная презентация и объявление боя состоятся в начале следующей недели у одной из известных достопримечательностей Великобритании.

Почему бой пройдет не в Великобритании

Несмотря на то, что оба спортсмена настаивали на проведении боя на родине, организатор вечера - глава генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх - принял решение перенести шоу в США из-за финансовой целесообразности.

Кроме того, проведение шоу на лондонском стадионе "Уэмбли" оказалось невозможным в вечерний прайм-тайм из-за местных комендантских ограничений на массовые мероприятия после 23:00.