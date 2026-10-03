Есть два кандидата: стали известны дата и место следующего боя Ломаченко.

Детали возвращения и главные претенденты

По данным источника, Ломаченко должен возглавить файткард в предстоящий вечер бокса в США. Промоутеры рассматривают двух основных кандидатов на поединок с украинцем, однако их имена пока держат в тайне.

Среди возможных вариантов развития событий выделяют несколько сценариев:

Василий может встретиться с более сильным в противостоянии между Эммануэлем Наваррете и О'Шаки Фостером, которое запланировано на 24 октября в Техасе.

Среди потенциальных оппонентов украинца также упоминается филиппинский боксер Чарли Суарес.

Согласно предварительной информации, следующий поединок Ломаченко может состояться в весовой категории до 58,9 кг (второй полулегкий вес).

Контекст и пауза в карьере

Свой последний официальный поединок Василий Ломаченко провел весной 2024 года, досрочно одолев австралийца Джорджа Камбососа.

После этого успеха украинец был вынужден взять паузу и объявить о завершении выступлений из-за проблем со спиной.

Впрочем, восстановление здоровья позволило боксеру возобновить тренировки и рассмотреть предложения по возвращению в большой спорт.