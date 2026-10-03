Есть два кандидата: стали известны дата и место следующего боя Ломаченко.
Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко близок к возобновлению профессиональной карьеры. Украинский боксёр может выйти на ринг уже 20 ноября в американском Лас-Вегасе.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Boxing News.
Детали возвращения и главные претенденты
По данным источника, Ломаченко должен возглавить файткард в предстоящий вечер бокса в США. Промоутеры рассматривают двух основных кандидатов на поединок с украинцем, однако их имена пока держат в тайне.
Среди возможных вариантов развития событий выделяют несколько сценариев:
- Василий может встретиться с более сильным в противостоянии между Эммануэлем Наваррете и О'Шаки Фостером, которое запланировано на 24 октября в Техасе.
- Среди потенциальных оппонентов украинца также упоминается филиппинский боксер Чарли Суарес.
Согласно предварительной информации, следующий поединок Ломаченко может состояться в весовой категории до 58,9 кг (второй полулегкий вес).
Контекст и пауза в карьере
Свой последний официальный поединок Василий Ломаченко провел весной 2024 года, досрочно одолев австралийца Джорджа Камбососа.
После этого успеха украинец был вынужден взять паузу и объявить о завершении выступлений из-за проблем со спиной.
Впрочем, восстановление здоровья позволило боксеру возобновить тренировки и рассмотреть предложения по возвращению в большой спорт.
Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко сам назвал сроки возвращения на ринг.