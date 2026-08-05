Джозеф Паркер возвращается на ринг после кокаинового скандала
Бывший обладатель титула WBO в тяжелом весе Джозеф Паркер в ближайшее время возобновит профессиональную карьеру. Временная дисквалификация новозеландского боксера официально отменена после длительного расследования.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.
Скандал после поражения от Уордли
Громкий скандал в тяжелом весе разразился после того, как Паркер потерпел досрочное поражение от Фабио Уордли в октябре прошлого года.
Допинг-тест, взятый непосредственно в день поединка, обнаружил в организме боксера следы кокаина . Из-за этого Британское антидопинговое агентство (UKAD) отстранило новозеландца от боев.
Все это время 34-летний боксер категорически отрицал вину. Защита Паркера настаивала, что вещество попало случайно в результате загрязнения пробы. Спортсмен также отмечал абсурдность сознательного употребления кокаина в шаге от титульного боя.
Официальное возвращение и планы
После продолжительного расследования ограничения с боксера наконец-то сняли. В своем официальном заявлении Паркер поблагодарил болельщиков и подтвердил, что вскоре снова выйдет в ринг.
"Рад подтвердить, что временная дисквалификация отменена, и уже вскоре я вернусь в ринг. Мне посоветовали больше ничего не комментировать, поскольку детали все еще согласовываются. Спасибо всем за поддержку", - заявил Паркер в соцсетях.
Более того, новозеландец уже анонсировал, что нашел соперника и планирует провести поединок на родине.
Параллельно с возобновлением карьеры бойца Паркер испытает себя в роли промоутера. В ближайшие выходные он посетит вечер бокса в Окленде, где его соотечественник Давид Ньика сразится против Флойда Массона за право стать претендентом на титул IBF в тяжелом весе.
Ранее стало известно, что Итаума и Хргович проведут бой за титул , от которого отказался Усик.