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Бокс 07 августа 2026, 20:05

Дюбуа и Уордли сойдутся в реванше: когда и где состоится титульный бой

Промоутер Фрэнк Уоррен раскрыл детали возвращения боксеров после майской рубки
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа (фото: Queensberry Promotions)
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Чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа и бывший обладатель титула Фабио Уордли уже вскоре снова выйдут в ринг. Стороны принципиально согласовали сроки проведения чемпионского реванша после первой кровавой дуэли.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.

Дата и место проведения боя

По информации промоутера боксеров Фрэнка Уоррена, рабочая дата повторного поединка - 17 октября. Скорее всего, супертяжеловесы снова встретятся в Манчестере на арене "Co-op Live" – там, где состоялась их первая встреча в мае.

Глава промоутерской компании Queensberry отметил, что официально о бое объявят уже в ближайшие дни. По словам Уоррена, поединок точно запланирован на октябрь, а организаторам осталось согласовать лишь окончательные детали площадки, хотя Манчестер остается приоритетным вариантом.

"Это будет октябрь. Осталось только определиться с местом проведения. Над этим сейчас и работаем. Рассматриваем несколько вариантов. Думаю, что на следующей неделе сможем официально анонсировать бой. Это будет потрясающий поединок. Точно такой же крутой, как и первая их очная схватка", - заверил Уоррен.

История первого противостояния

Первое сражение между британцами состоялось 9 мая этого года и стало одной из самых жестких стычек в хевивейте. Уордли, впервые защищавший пояс WBO, дважды отправлял Дюбуа в нокдаун в самом начале поединка.

Однако Дюбуа смог перехватить инициативу, истощил соперника и заставил рефери остановить сражение в 11-м раунде.

Сразу после поражения Уордли воспользовался пунктом о немедленном реванше, прописанном в первоначальном контракте.

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