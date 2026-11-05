"Думал, что больше не буду биться": Ломаченко признался, кто заставил его вернуться в бокс

Ломаченко объяснил решение вернуться в бокс

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко прокомментировал подписание многолетнего соглашения с Top Rank. Украинец признался, что в свое время был уверен в завершении профессиональной карьеры, но изменил решение.

"Пути Господни непостижимы. Я думал, что больше никогда не выйду на ринг как боксер. Но у Господа нашего Иисуса Христа были другие планы по мне. Я счастлив снова жить боксерской жизнью. Благодарен всем, кто снова стал частью этого пути", — заявил Ломаченко.

Отдельно он отметил роль в возвращении Эгиса Климаса, который "ни на миг не переставал верить, что мы еще вернемся на ринг". Также Ломаченко заявил, что Климас приложил огромные усилия, чтобы боксер снова оказался в игре

Украинец вернется в первой половине 2027 года

Согласно сообщению Top Rank, Ломаченко будет выступать во втором полулегком весе и будет стремиться провести самые большие бои в этой категории. Его возврат на ринг запланирован на начало 2027 года.

Соглашение предусматривает сотрудничество Top Rank с новой промоутерской компанией украинца Loma Power Promotions. Ранее Top Rank сопровождала профессиональную карьеру боксера с момента его дебюта в 2013 году.

Глава Top Rank Боб Арум подчеркнул, что Ломаченко остается одним из самых талантливых боксеров, с которыми ему приходилось работать. По словам промоутера, украинец стремится получить статус абсолютного чемпиона мира.

Когда Ломаченко последний раз выходил на ринг

Напомним, в июне 2025 года Ломаченко объявил о завершении профессиональной карьеры. В последний раз он боксировал в мае 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира IBF в легком весе.

Профессиональный рекорд украинца составляет 18 побед, три поражения и 12 побед нокаутом. За карьеру он становился чемпионом мира по трем весовым категориям.