Дюбуа во второй раз будет защищать чемпионский пояс

Для британца этот поединок станет второй защитой титула WBO. Недавно Дюбуа одержал победу над Фабио Уордли, нокаутировав соотечественника техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь чемпиона ждет противостояние с опытным новозеландцем, ранее уже владевшим полноценным чемпионским поясом в сверхтяжелом весе.

Паркер получил шанс снова стать чемпионом мира

Джозеф Паркер ранее был временным чемпионом WBO, однако впоследствии потерял этот статус, уступив титул Фабио Вордли. Новозеландец получил возможность снова сразиться за полноценный чемпионский пояс после того, как Вордли проиграл Дюбуа.

В последнее время Паркер также занимался юридической защитой по делу, связанному с допинговыми обвинениями. Теперь боксер возвращается к борьбе за самые высокие награды в тяжелом весе.

Дюбуа и Паркер должны были встретиться еще в 2025 году

Боксеры уже планировали провести очный поединок в феврале 2025 года в Саудовской Аравии. Однако тогда Дюбуа снялся с боя по болезни, поэтому их противостояние пришлось отложить.

Теперь соперники наконец-то получили возможность определить сильнейшего в ринге. На кону будет стоять чемпионский пояс WBO в тяжелом весе.