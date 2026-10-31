Опыт против амбиций: где смотреть чемпионский бой Канело против Мбилли

Где и когда состоится поединок

Поединок Канело – Мбилли состоится 31 октября 2026 года на арене "Kingdom Arena" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Главное сражение вечера стартует не ранее 1 ноября в 00:30 (по киевскому времени).

Полностью файткард в этот вечер выглядит следующим образом6

Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO) – Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO)

Хайме Мунгиа (46-2, 35 КО) - Никита Зонь (12-0-1, 10 КО)

Рафаэль Эспиноса (28-0, 24 КО) – Лоренсо Парра (24-1-1, 18 КО)

Линдольфо Дельгадо (24-0, 16 КО) – Артур Биярсланов (21-0, 17 КО)

Давид Пикассо (33-1-1, 18 КО) – Карл Джеймс Мартин (28-0, 21 КО)

Реито Цуцуми (5-0, 4 КО) – Раймундо Рохас Гарсия (16-2, 11 КО)

Бек Нурмаганбет (16-0, 14 КО) – Маркос Васкес Родригес (21-3-1, 10 КО)

Карлос Эмилио Рохо (21-0, 8 КО) – Флавиус Биеа (24-3, 12 КО)

Брайан Леон Сальгадо (12-0, 9 КО) – Эктор Октавио Агирре (7-0, 3 КО)

Султан Алмохаммед (5-0, 4 КО) – Эрик Урвин (5-2-3, 1 КО)

Как к бою подходят боксеры

Канело подходит к бою после более чем годовой паузы. В последний раз боксер вышел на ринг 13 сентября 2025 года - тогда он уступил Теренсу Кроуфорду и потерял звание абсолютного чемпиона мира.

Сейчас Саулю Альварес уже 36 лет. Однако мексиканец хочет вернуть себе чемпионское звание.

Кристиан Мбилли примерил чемпионский пояс в июне 2025 - тогда француз победил поляка Мацея Сулецкого и стал временным чемпионом мира. Впоследствии его повысили в статусе до полноценного обладателя этого пояса.

При этом в последнем бою, который Мбилли провел 13 сентября 2025 года, чемпион расписал ничью с Лестером Мартинесом, что стало определенной неожиданностью.

К подготовке Канело присоединился Усик

Следует отметить, что Альварес готовился к этому противостоянию в лагере Александра Усика. Канело работал со своей командой, но признал – работа в лагере украинца узнал многое новое.

"В силовой и физической подготовке я узнаю много нового. Я ценю это, ведь они вкладывают в меня все силы и делают все в соответствии с требованиями моего главного тренера Эдди Рейносо по боксу. Это очень хорошо", - рассказывал мексиканец.

Также Альварес успел провести совместную тренировку с Александром. Также Усик прибыл в Эр-Рияд вместе с мексиканцем на этот поединок.

Где посмотреть поединок Канело - Мбилли

Официальным транслятором вечера бокса в Украине станет стриминговая платформа DAZN. Просмотр главного поединка будет доступен за отдельную плату по системе Pay-Per-View (PPV).

Стоимость доступа к трансляции для пользователей Украины составляет 899 гривен. Для просмотра необходимо иметь стандартную подписку DAZN и приобрести доступ к конкретному событию. Впрочем, на отдельных премиальных тарифах, включая DAZN Ultimate, трансляция может быть включена в стоимость подписки.