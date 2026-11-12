Дисквалификация и аннулированные победы: украинский боксер получил жесткое наказание
Украинский боксер Данило Лозан получил наказание за нарушение антидопинговых правил. Решение Международного агентства тестирования (ITA) предусматривает длительное отстранение спортсмена и пересмотр его предыдущих результатов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный пресс-релиз организации.
За что наказали Лозана
Причиной санкций стало нарушение статьи 2.4 Антидопинговых правил IBA. Как участник зарегистрированного пула тестирования, Лозан был обязан ежедневно указывать информацию о своем местонахождении и определять конкретное 60-минутное окно для сдачи допинг-проб. В течение 12 месяцев украинец трижды не предоставил эти данные.
Боксер решил не оспаривать обвинения и признал нарушение. Такое сотрудничество позволило сократить срок дисквалификации до 20 месяцев, поскольку стандартное наказание за подобный проступок составляет два года.
Сроки отстранения и аннулированные результаты
Отсчет дисквалификации начался 23 апреля 2026 года и продлится до 22 декабря 2027 года.
В то же время все результаты украинского боксера, зафиксированные с 2 сентября 2025 года, подлежат аннулированию с лишением медалей, рейтинговых очков и призовых.
Ранее Василий Ломаченко признался, кто заставил его возвратиться в бокс.