Дискваліфікація та анульовані перемоги: український боксер отримав жорстке покарання

За що покарали Лозана

Причиною санкцій стало порушення статті 2.4 Антидопінгових правил IBA. Як учасник реєстрованого пулу тестування, Лозан був зобов'язаний щоденно вказувати дані про своє місцеперебування та визначати конкретне 60-хвилинне вікно для здачі допінг-проб. Протягом 12 місяців українець тричі не надав цю інформацію.

Боксер вирішив не оскаржувати звинувачення і визнав порушення. Така співпраця дозволила скоротити термін дискваліфікації до 20 місяців, адже стандартне покарання за подібний проступок становить два роки.

Терміни відсторонення та анульовані результати

Відлік дискваліфікації розпочався 23 квітня 2026 року і триватиме до 22 грудня 2027 року.

Водночас усі результати українського боксера, зафіксовані з 2 вересня 2025 року, підлягають анулюванню з позбавленням медалей, рейтингових очок та призових. Зокрема, це стосується єдиного поєдинку Лозана у 2026 році, коли він в Умані переміг Данила Балабана одноголосним рішенням суддів.