Чемпионский пояс Усика разыграли в Германии: первая защита Кабайела удивила финалом (видео)
В немецком Дюссельдорфе состоялся первый за 11 лет титульный поединок в супертяжелом весе. Действующий обладатель пояса WBC Агит Кабайел вышел на ринг против непобежденного албанского нокаутера Нельсона Хисы, но противостояние завершилось слишком быстро.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как прошел титульный бой
Боксерский вечер состоялся в ночь на 29 ноября на местной арене "Merkur Spiel-Arena". В главном событии шоу немец Агит Кабайел (28-0, 20 КО) проводил первую защиту полноценного титула чемпиона мира по версии WBC в хевивейте против 42-летнего албанца Нельсона Хисы (25-1, 23 КО).
С первого гонга фаворит поединка занял центр ринга и начал прессинговать соперника. Хиса часто входил в клинч, пытался навязать ближний бой и искал свой шанс в контратаках. В конце первой трехминутки боксеры обменялись ударами, а в начале второго раунда албанец даже несколько раз точно пробил апперкотом.
Однако сразу после этого ситуация для претендента резко ухудшилась. Хиса травмировал руку, испытывал проблемы с глазом и фактически перестал полноценно защищаться. Когда Кабайел прижал соперника к канатам и провел серию акцентированных ударов, албанец сам просигнализировал своему углу об отказе продолжать бой.
На 2-й минуте 42-й секунде второго раунда секунданты выбросили белое полотенце – рефери зафиксировал победу немца техническим нокаутом (TKO 2).
Исторический контекст и громкие вызовы чемпиона
Для 34-летнего Кабайела эта победа стала 28-й на профессиональном ринге (20 – нокаутом), тогда как Хиса потерпел первое поражение в карьере. Немецкий супертяжеловес впервые защитил пояс WBC, который перешел к нему после того, как украинский чемпион Александр Усик освободил свои титулы в супертяжелом весе.
Примечательно, что поединок за чемпионский пояс в королевском дивизионе вернулся в Германию впервые с 2015 года. Ровно 11 лет назад на этом же стадионе в Дюссельдорфе легендарный украинец Владимир Кличко сенсационно уступил британцу Тайсону Фьюри и потерял свои титулы.
Сразу после победы над Хисой Агит Кабайел заявил о готовности к мегафайтам с главными звездами дивизиона.
"Я отправлю локацию в Германии. Кто следующий? Я готов драться с Дюбуа, Хрговичем или с победителем боя Фьюри – Джошуа", – подытожил чемпион WBC.