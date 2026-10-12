Беринчик против "Гладиатора" в Киеве: раскрыт неожиданный формат мегафайта

Возвращение Беринчика и звездный соперник

ММА-промоушен ARENA официально анонсировал свой второй масштабный турнир, который пройдет 22 ноября в киевском Дворце спорта. Главным событием вечера станет выступление титулованного украинского боксера Дениса Беринчика (19-2, 9 КО).

Его соперником в мейнивенте станет Бовар Ханаков по прозвищу "Гладиатор". Ханаков хорошо известен поклонникам единоборств как профессиональный боец, получивший известность благодаря бескомпромиссным выступлениям в боях на голых кулаках.

Бовар Ханаков (фото: instagram.com/khanakovbovar)

Особый формат поединка

Долгое время шли споры относительно того, по каким именно правилам будут соревноваться спортсмены, учитывая разный бэкграунд бойцов. Теперь стало известно, что противостояние состоится по правилам бокса, однако с важным и зрелищным нюансом.

Спортсмены выйдут в ринг в легких ММА-перчатках. Такой формат существенно повышает зрелищность поединка, ведь меньшие перчатки увеличивают вероятность нокаута и делают защиту бойцов более сложной, что придает особую интригу противостоянию.