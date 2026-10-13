Поразил количество подборов: Михайлюк помог "Юте" победить "Сан-Антонио" в предсезонке НБА
Святослав Михайлюк набрал семь очков в третьем предсезонном матче "Юты Джаз" в НБА. Команда украинца победила Сан-Антонио Сперс и одержала вторую победу в подготовке к новому сезону.
О вкладе Михайлюка в победу "Джаз" рассказывает Sport RBC.UA.
Вторая победа "Юты"
"Джаз" активно начали встречу и завершили первую четверть с преимуществом в семь очков – 33:26. Во второй 12-минутке хозяева площадки удержали отрыв, а после большого перерыва еще больше увеличили преимущество.
Третья четверть завершилась со счетом 31:17 в пользу "Джаза". Благодаря этому перед заключительным отрезком матча команда Михайлюка опережала соперника на 21 очко.
Впрочем, в четвертой четверти "Сан-Антонио" сократил отставание, выиграв ее со счетом 31:20. Этого оказалось недостаточно для камбэка – "Юта" победила 119:109.
Как Михайлюк сыграл против "Сан-Антонио"
Украинский баскетболист начал третий предсезонный матч на скамейке запасных. После выхода на площадку он провел в игре всего 19 минут.
За это время украинец набрал 7 очков, реализовал один трехочковый бросок из четырех попыток, отдал 2 результативных передачи и сделал 7 подборов.
Что дальше для Михайлюка и "Юты"
Победа над "Сан-Антонио" стала для "Юты" второй в трех предсезонных матчах. Ранее команда украинца дважды встречалась с "Денвером Наггетсом": сначала победила со счетом 109:97, а затем уступила 106:117.
Следующий предсезонный матч команда проведет против "Финикс Санз" в ночь на 17 октября по киевскому времени.
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