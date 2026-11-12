Уверенный реванш: "Харьковские Соколы" и "Ровно" выдали яркую дуэль в Суперлиге

Как развивались события на паркете

Ровенчане открыли счет в начале встречи после точного трехочкового Тимощука, однако этот успех оказался для них единственным. "Соколы" быстро перехватили инициативу, впервые вышли вперед при счете 8:5 и больше ни разу не позволили сопернику вернуть себе лидерство.

Уже в первой четверти номинальные хозяева создали комфортный гандикап (+9), а на большой перерыв команды ушли при преимуществе харьковчан в 12 очков (49:37). В начале третьей десятиминутки отрыв "Соколов" достиг максимальных 17 пунктов. Несмотря на попытки "Ровно" организовать погоню, сократить отставание менее чем до девяти баллов гостям не удалось. В итоге уверенная победа харьковчан — 86:75.

Суперлига. Регулярный чемпионат

"Харьковские Соколы" — "Ровно" — 86:75 (29:20, 20:17, 22:23, 15:15)

Ключевые факторы реванша и герои матча

Главным залогом успеха харьковской команды стало безоговорочное преимущество в борьбе под щитами. Победители собрали 48 подборов против 29 у соперника, что принесло им 15 очков второго шанса против пяти у "Ровно". Кроме того, игроки "Соколов" допустили вдвое меньше потерь (5 против 10).

Лучшим игроком поединка стал форвард победителей Денис Клевзуник, который почти за 30 минут на площадке набрал 20 очков и сделал 7 подборов (рейтинг эффективности — 22). Весомый вклад в победу также внесли Егор Сушкин (17 очков + 6 подборов) и Андрей Хохоник (11 очков + 5 передач). В составе "Ровно" самым результативным стал Тарик Эйса (22 очка + 6 подборов).

Эта победа позволила "Харьковским Соколам" сравнять счет в сезонной серии с ровенчанами (1:1), взяв реванш за поражение в первом круге (81:93). После этой игры харьковчане с показателем 6 побед в 9-ти матчах занимают четвертую строчку в турнирной таблице Суперлиги, тогда как "Ровно" (7 побед в 10-ти играх) остается на втором месте.