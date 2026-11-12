Впевнений реванш: "Харківські Соколи" та "Рівне" видали яскраву дуель у Суперлізі

Як розвивалися події на паркеті

Рівняни відкрили рахунок на старті зустрічі після влучного триочкового Тимощука, проте цей успіх виявився для них єдиним. "Соколи" швидко перехопили ініціативу, вперше вийшли вперед за рахунку 8:5 і більше жодного разу не дозволили супернику повернути собі лідерство.

Вже у першій чверті номінальні господарі оформили комфортний гандикап (+9), а на велику перерву команди пішли за переваги харків'ян у 12 очок (49:37). На початку третьої десятихвилинки відрив "Соколів" сягнув максимальних 17 пунктів. Попри спроби "Рівного" організувати погоню, скоротити відставання менше ніж до дев'яти балів гостям не вдалося. У підсумку впевнена перемога харків'ян – 86:75.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

"Харківські Соколи" – "Рівне" – 86:75 (29:20, 20:17, 22:23, 15:15)

Ключові фактори реваншу та герої матчу

Головною запорукою успіху харківської команди стала беззаперечна перевага в боротьбі під щитами. Переможці зібрали 48 підбирань проти 29-ти у суперника, що принесло їм 15 очок другого шансу проти п'яти у "Рівного". Крім того, гравці "Соколів" припустилися вдвічі меншої кількості втрат (5 проти 10).

Найкращим гравцем поєдинку став форвард переможців Денис Клевзуник, який за майже 30 хвилин на майданчику набрав 20 очок та зробив 7 підбирань (рейтинг ефективності – 22). Вагомий внесок у перемогу також зробили Єгор Сушкін (17 очок + 6 підбирань) та Андрій Хохоник (11 очок + 5 передач). У складі "Рівного" найрезультативнішим став Таріг Ейса (22 очки + 6 підбирань).

Ця звитяга дозволила "Харківським Соколам" зрівняти рахунок у сезонній серії з рівнянами (1:1), взявши реванш за поразку в першому колі (81:93). Після цієї гри харків'яни з показником 6 перемог у 9-ти матчах посідають четверту сходинку в турнірній таблиці Суперліги, тоді як "Рівне" (7 перемог у 10-ти іграх) залишається на другому місці.